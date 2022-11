I vip sempre più innamorati della Sicilia, atteso a Palermo il premio Oscar Mel Gibson

Pensi al suo viso e lo immagini dipinto d'azzurro per metà. Dici il suo nome e lo accosti a Braveheart. A volte semplici leggende, a volte molto di più. E lui - e nessuno ci smentirà - è sicuramente "molto di più". E' pronto a sbarcare a Palermo Mel Gibson. L'attore hollywoodiano tra i più famosi al mondo, secondo quanto appreso da PalermoToday, arriverà in città per qualche giorno.

Motivo del viaggio resta ancora top secret. Da indiscrezioni giunte dall'entourage vicino al premio Oscar e raccolte da PalermoToday, infatti, sembrerebbe che l'ex cuore impavido alloggerà all'Hotel delle Palme da martedì. Che sia a Palermo per una semplice vacanza, come molti altri colleghi che hanno scelto proprio il capoluogo siciliano per qualche giorni di relax, o invece per qualche progetto cinematografico non è dato (ancora) sapersi. Ad accompagnarlo anche l'attrice Rosalind Ross, sua compagna da 8 anni, il figlio Lars e la tata.

Il suo legame con la Sicilia però non è nuovo. Nel 2016 aveva annunciato il sequel di uno dei suoi film iconici, La passione di Cristo. E, per raccontare la resurrezione di Gesù, dopo Matera (città dove ha girato la prima pellicola) Mel Gibson cercava un posto bello tanto quanto: rumors accreditavano proprio l'Isola come set per le riprese. Il film però non entrò mai in produzione.

L'onda vip a Palermo

Prosegue dunque l'onda vip internazionale a Palermo. Ad agosto una leggenda del basket come Magic Johnson si immortala nel mare blu di Cefalù. Qualche giorno dopo, invece, è la volta di un supereroe: l'attore americano, Mark Ruffalo, protagonista di diversi film, ma celebre ai più per la sua interpretazione di Hulk nella saga degli Avengers, trascorre le sue vacanze proprio in città, passeggiando per il centro storico e concedendo selfie ai suoi fan.

Nella memoria dei palermitani, però, resta la vacanza da favola di un'italiana. A maggio infatti, Chiara Ferragni sceglie di festeggiare il suo compleanno a Villa Igiea. Tornata in Sicilia dopo le nozze a Noto, racconta i suoi giorni siciliani su Instagram supportata anche dalle storie del marito Fedez, della sorella Valentina e dei suoi amici del cuore.

Non sono mancate anche alcune puntatine di un paio di giorni. Come quella di Gianni Morandi, innamorato da sempre di Mondello e del suo mare, che a settembre raggiunge Palermo per una cena a casa di Salvo Ficarra in compagnia di Antonino Cannavacciuolo, di Bobo Vieri, per un pomeriggio da ex bomber nella Sicilia spettacolare della sua Costanza Caracciolo, ma anche di Leo Bonucci e Gabriel Garko, avvistato in via Roma e a Mondello.