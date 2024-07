Palermo capitale della matematica per 4 giorni, Unipa ospita il summit Italia-Usa

Non sempre gli scienziati italiani vanno in America, a volte sono gli americani che vengono nel Belpaese.. È il caso dell'Ams-Umi International Joint Meeting, una sorta di vertice Italia-Usa della matematica che si tiene a Palermo dal 23 al 26 luglio. Organizzato dalla American Mathematical Society (Ams), l'associazione di matematici più all'avanguardia del mondo, e dall’Unione Matematica Italiana (Umi), con la collaborazione dell’Università degli Studi di Palermo, il congresso è un’occasione di incontro per le matematiche e i matematici che lavorano negli Usa e in Italia, volta a favorire il confronto di idee su un ampio spettro tematico.

Alla cerimonia di apertura parteciperanno il rettore Massimo Midiri, il sindaco Roberto Lagalla, la presidente Ams Bryna Kra e il Presidente Umi Marco Andreatta, affiancati dai direttori del dipartimento di Matematica e Informatica e di Ingegneria e, nella veste rispettivamente di "chair" e "cochair" del comitato scientifico, Piermarco Cannarsa e Loredana Lanzani. Modererà l’incontro Gilberto Bini, coordinatore del comitato organizzatore locale. Nella cerimonia di chiusura verrà consegnato il prestigioso Book Prize 2023 dell’Unione Matematica Italiana.

La sede è particolarmente adeguata, come sottolinea il presidente dell'Umi Marco Andreatta: "La Sicilia è un luogo magico e fondamentale per lo sviluppo della matematica, sin dalla notte dei tempi. Platone ha vissuto parte della sua vita a Siracusa, che gli ha ispirato, nel Timeo, dialogo di natura matematica, la descrizione della mitica città di Atlantide. L’Ams nel suo logo riporta la sua massima: 'chi non conosce la geometria non entra nella accademia'. L'Umi, in uno dei suoi loghi passati, richiama invece il grande matematico siracusano Archimede, o meglio il suo celebre teorema che calcola l’area della sfera. La medaglia Fields, il premio Nobel per la matematica, raffigura su un lato Archimede e il suo motto: 'elevarsi al di sopra di se stessi e conquistare il mondo' (ovviamente con la matematica). L’Università di Palermo negli ultimi cent’anni ha avuto un ruolo primario nello sviluppo della ricerca matematica, anche attraverso il famoso “Circolo Matematico di Palermo”, frequentato tra gli altri da Poincaré ed Hilbert".

La collaborazione scientifica Italia-Usa è stata da sempre molto intensa e fruttuosa in tutti i campi della matematica. Diverse generazioni di matematici e matematiche provenienti dall’Italia hanno svolto parte della loro formazione presso università statunitensi, e molte sono le presenze di origine italiana presso istituzioni di ricerca Usa anche molto prestigiose. "Oltre mille matematici parteciperanno ai lavori del congresso di Palermo, per discutere i recenti progressi della ricerca matematica su temi trattati da gruppi di ricerca americani e italiani. La cooperazione in matematica tra italiani e statunitensi è attiva da oltre cent’anni, ha prodotto risultati eccellenti e dato origine a grandi scuole di pensiero. Il Congresso sarà uno splendido palcoscenico per illustrare queste collaborazioni. Una occasione per molti ricercatori dei due paesi per rincontrarsi e per impostare nuovi progetti”, continua Andreatta.

Il programma del convegno, che comprende 6 conferenze generali, 56 sessioni speciali e 2 eventi sociali, è stato pensato dal Comitato Scientifico per garantire la massima inclusività, sempre rispettando criteri di sostenibilità. Le conferenze generali sono tenute da tre matematiche e tre matematici di indiscusso valore - tre con affiliazione italiana e tre statunitense - con ampia varietà di interessi scientifici, seniority e provenienza geografica. Le sessioni speciali vedono un’organizzazione congiunta tra Usa e Italia, ma accolgono anche relatori e relatrici provenienti da altri 42 paesi.

Tra i plenary speaker americani, si segnala la presenza di due matematici che, in un caso per formazione e nell’altro per origini familiari, incarnano il legame Italia-Usa: Christopher Hacon e Lisa Piccirillo. Hacon, che ha 54 anni, si è laureato all'Università di Pisa e ha tre cittadinanze (inglese, italiana e statunitense). Nato a Manchester ma cresciuto in Italia, attualmente insegna all'Università dello Utah e ha vinto il prestigioso Breakthtough Prize 2018 (dividendo i tre milioni di dollari in palio con l'altro vincitore, James McKernan) per i suoi lavori sulla geometria birazionale in dimensione alta.

Lisa Piccirillo (34 anni) insegna all'Università del Texas ad Austin e dal 2020 al 2024 è stata assistente professore al Mit. Lavora sulla geometria e sulla topologia in dimensione bassa. Nel 2020, da poco laureata, si è segnalata all'attenzione della comunità internazionale per aver risolto il Problema del nodo di Conway, proposto oltre cinquant'anni prima dal matematico inglese John Conway. Nel 2021, Lisa Piccirillo ha vinto il “Maryam Mirzakhani New Frontiers Prize”, premio associato ai Breakthrough Prize. Intitolato alla prima donna insignita della prestigiosa Medaglia Fields, il premio è dedicato alle matematiche che abbiano ottenuto traguardi significativi a inizio carriera.