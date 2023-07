Medico salva la vita a un 16enne e lui per riconoscenza si tatua il suo nome sul braccio

Il dottore gli salva la vita e lui - per riconoscenza - si tatua il suo nome sul braccio. Protagonista della vicenda è Alessandro Adorno, 43 anni, neurochirurgo in servizio nell’equipe della dottoressa Silvana Tumbiolo nell'unità di Neurochirurgia di Villa Sofia. L'uomo è originario di Castelvetrano. A tatuarsi sul braccio il suo nome e cognome - come si legge su CastelvetranoSelinunte.it - è stato un paziente da lui operato, un giovane di 16 anni che lo scorso anno è arrivato in ospedale con un ascesso cerebrale determinato da una sinusite malcurata.

Un gesto che ha decisamente sorpreso il medico 43enne: "Il meno che mi aspettavo è che qualche paziente potesse tatuarsi sul braccio il mio nome e cognome… Io ho fatto solo il mio dovere di medico, nulla di particolare – dice Adorno a CastelvetranoSelinunte.it – ma il “grazie” di un paziente è certo un riconoscimento che riempie il cuore". Studi universitari a Palermo, il dottor Adorno ha anche studiato in America approfondendo la formazione in ambito neuro-vascolare. "Perché la neurochirurgia? A me piacciono le sfide e sin da ragazzo ero affascinato dalla scienza, poi la scelta di studiare questa branca della medicina. La formazione è continua - ha concluso - perché l’innovazione nella micro chirurgia è in continua evoluzione".

La mamma del sedicenne ha scritto sui suoi profili social: "Grazie a questo grandissimo dottore che a salvato mio figlio Vito. Alessandro Adorno, sei unico e grande. Grazie per tutta la vita. Mio figlio ha scritto il tuo nome e cognome per ricordare quel giorno indelebile. Sei bravissimo, il mio Vito ti avrà sempre nel suo cuore".