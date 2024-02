Il medico aggredito con un tirapugni, un giovane sotto inchiesta per tentato omicidio

Un giovane di Ribera, in provincia di Agrigento, è indagato per tentato omicidio perché sarebbe stato lui, mercoledì scorso, ad aggredire il responsabile del reparto di Endocrinologia oncologica dell'ospedale Cervello. A confermarlo sono i suoi avvocati, Giuseppe Tramuta e Giovanni Forte del Foro di Sciacca, secondo cui la polizia avrebbe già fatto una perquisizione a casa del ragazzo, che ha 23 anni, sequestrando vestiti e un hard disk. I legali rimarcano che "il giovane è incensurato" e che "è necessario attendere l'esito delle indagini".

"Ero al telefono. Mi ha sorpreso alle spalle e ha iniziato a prendermi a pugni. Mi sono coperto il volto difendendomi con le braccia e mi ha ferito con qualcosa, non so bene cosa. Mi ha praticamente tranciato il tendine dell'avambraccio, mi ha fatto un taglio a un orecchio e ho riportato una microfrattura allo zigomo. Poteva finire molto male, se mi avesse preso alla carotide non saremmo qui a parlarne. Sono sconfortato, in oltre trent'anni di carriera non mi era mai successa una cosa del genere". Con queste parole il medico aggredito ha raccontato a PalermoToday cosa era accaduto.

Il giovane, dopo l'aggressione con un tirapugni, era riuscito a far perdere le proprie tracce. Ma i poliziotti del commissariato di San Lorenzo e quelli della squadra mobile sono riusciti ad identificarlo e, nell'abitazione di Ribera, sarebbe stata fatta la perquisizione. E' già emerso inoltre che il giovane, con una mail, avrebbe contestato al dottore il fatto di non aver risposto ad alcune sue mail e di non essere stato avvisato che il medicinale non era stato ordinato.

Fonte: Agrigentonotizie