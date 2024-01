Aggredisce un medico dopo la lunga attesa in pronto soccorso, paziente denunciato

Nuovo episodio di violenza in corsia. Un medico, nei giorni scorsi, è stato aggredito al pronto soccorso dell’ospedale Cimino di Termini Imerese da un paziente. L'uomo che si trovava al pronto soccorso, dopo una lunga attesa, ha iniziato ad agitarsi e si è scagliato contro il sanitario. Sono subito intervenuti gli agenti della Mondialpol Security e poco dopo i carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese. L’uomo è stato identificato e denunciato.

"Siamo vicini al medico aggredito che con grande scrupolo professionale e spirito di servizio stava espletando le proprie mansioni – ha detto il commissario straordinario dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – condanniamo con fermezza un’aggressione figlia di comportamenti arroganti, violenti e sconsiderati. Al professionista va la solidarietà mia personale e di tutta l'azienda che sarà al fianco del medico in tutte le sedi competenti. Al nostro operatore, così come a tutti gli operatori che lavorano nei pronto soccorso va la riconoscenza per il grande lavoro che assicurano al servizio della collettività".