Bisturi e pallone: coppa e supercoppa ai medici del Trinacria Palermo

Dopo avere conquistato Coppa e Supercoppa, i medici del Trinacria Palermo, guidati dal presidente Teo Guzzetta e sponsorizzati dall’Ordine dei medici del capoluogo siciliano, hanno consegnato stamattina al presidente dell’Omceo Toti Amato una targa ricordo per i successi ottenuti e come ringraziamento per il sostegno ricevuto nel corso di una cerimonia a Villa Magnisi, sede dell'Ordine.

Un doppio trofeo nazionale nel giro di un mese per i neo campioni d’Italia. Il 17 ottobre scorso la squadra ha battuto il Napoli 2-1 sul campo Schianarena di Pozzuoli, aggiudicandosi la Supercoppa 2020, messa in palio dalla Asd Nazionale Medici Calcio, posticipata nel 2021 per l'emergenza sanitaria. E il 12 settembre scorso, a Cascia (Perugia), nella sfida per la Coppa Italia, la Trinacria ha battuto i campioni d’Italia in carica del Cosenza per 2-0 grazie alle reti di Claudio Di Gangi e Dario Costa.

Per il team di Guzzetta si tratta del terzo successo di fila perché nel 2019 ha vinto contro il Cosenza per 2-1 dopo i tempi supplementari. Grandissima la sua soddisfazione: “Due campionati bellissimi giocati con determinazione – ha esordito –. Contento, non soltanto per il brillante risultato, ma principalmente perché ottenuto con prestazioni brillanti e convincenti. Un giusto premio al lavoro svolto con impegno, entusiasmo e passione. Nella nostra mission, la tecnica e la tattica devono sempre armonizzarsi con il nostro "essere medici" per essere d'esempio sempre con il nostro comportamento dentro il campo, nelle corsie di ospedale e nei nostri studi medici”.

Il presidente dell’Ordine dei medici Toti Amato non ha nascosto la felicità per i tre successi di fila: “Al di là dei successi meritatissimi di cui sono fiero – ha commentato – la vostra passione sportiva è un momento di orgoglio per tutta la classe medica perché aggiunge al suo valore sociale, il valore e il rispetto delle regole che sono da sempre ben rappresentate dalla passione sportiva. Il mio ringraziamento, oltre ai colleghi neo campioni, va all’Asd guidata dal collega Giovanni Borrelli che ha organizzato l’evento in collaborazione con l'Acsi, regalando a tutto il Paese una bella pagina di sport".

Questa la composizione del Trinacria Palermo presieduta da Teo Guzzetta: Bavuso Vincenzo, Bianco Antonino, Bonnì Enrico, Carbone Fabio, Cirri Riccardo, Costa Dario, Danile Pasquale, Di Fede Salvatore, Di Gangi Claudio, Fiandaca Salvatore, Guzzetta Teodoro, La Barbera Camillo, La Bruna Mauro, La Mattina Giuseppe, Massei Giuseppe, Mannino Pietro, Mattina Gianfranco, Monserrino Gianluca, Palumbo Roberto, Restuccia Stefano, Rizzo Giacomo, Rizzo Giuseppe, Vajana Fiorenzo, Verde Vincenzo. Giuseppe Massei è l’allenatore.