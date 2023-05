Medici: parte oggi a Santa Flavia la due giorni del congresso regionale Aiac

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Prende il via oggi, la due giorni del Congresso regionale AIAC, l’Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione, organizzato da Sole Blu srl. I lavori si apriranno alle 10,30 presso il Centro Congressi del Domina Zagarella Sicily, a Santa Flavia, in provincia di Palermo. Quest’anno la formula sarà inedita, poiché si prevede la partecipazione congiunta dei soci di Campania e Sicilia, i quali presenteranno le più recenti evidenze scientifiche e si confronteranno su temi di grande interesse aritmologico. La Faculty, selezionata dal Comitato Scientifico per la sua riconosciuta esperienza, si occuperà di analizzare in modo pratico, tramite casi preregistrati, e anche teorico le più recenti metodiche e tecnologie in campo di elettrostimolazione ed elettrofisiologia. Non mancheranno le sessioni di revisione di Hot Topic di particolare rilievo, trattati da esperti di grande spessore scientifico, così come sessioni teorico-pratiche per infermieri e tecnici e un contest di elettrocardiografia che ha riscosso molto successo nella precedente edizione. Come per gli altri anni, il programma, sia per le sessioni generali che per quelle dedicate ad infermieri e tecnici, è accreditato in ambito di Educazione Continua in Medicina (ECM). Maggiori info. https://www.soleblusicilia.it/eventi/AIAC