Corte d'appello

Istruttore di palestra morì per un'embolia: "Non fu colpa dei medici", 3 assolti dopo 13 anni

Ribaltata in appello la sentenza per i sanitari dell'Ingrassia, che erano stati condannati a 8 mesi ciascuno per il decesso di Emilio Reforgiato, di appena 28 anni. Gli fu diagnostica un'influenza e non la patologia che lo stroncò 5 giorni dopo, il 23 novembre del 2009. Revocata la provvisionale di 20 mila euro concessa alla famiglia per i danni