Dalle Usca alle Uca, medici dell’emergenza Covid e sindacati contro l'Asp: "Bandi irregolari"

"Irregolarità nei bandi per l’assunzione di medici e infermieri nelle Uca, le unità che 'sostituiranno' le più note Usca, attivate durante la pandemia per gestire le persone che risultavano positive al Covid". Lo denunciano alcuni medici che segnalano anche che gli avvisi sono stati pubblicati sul sito dell’Asp per meno di un giorno, a volte per poche ore, non garantendo la necessaria pubblicità per i bandi.

Bandi che, aggiungono dal sindacato Smi, "prediligono in maniera discriminatoria solo i medici che hanno lavorato presso le Usca e non tengono conto dei titoli e dell’esperienza che, nell’ambito del ruolo unico, hanno tutti gli altri professionisti dell’area convenzionata". Per l'Asp, però, tutto si sarebbe svolto regolarmente.

Prima ancora dei sindacati sono stati alcuni medici a raccontare la loro esperienza che, in questo momento, pare volgere al termine. "Me ne vado amareggiato. Ad Agrigento - ricostruisce uno di loro che chiede di restare anonimo - il bando è stato pubblicato il 16 settembre con scadenza il 24. Qui a Palermo soltanto in pochi sono riusciti e per varie difficoltà. E’ stato pubblicato un bando il 28 alle 16.30 con scadenza alle 14 giorno successivo. Dubito della validità legale di questa selezione. Pare ci siano stati degli errori che l’Asp ha riconosciuto, tanto che il bando è stato annullato in autotutela sospendendolo fino a nuovi aggiornamenti".

"Il 29 settembre - continua il medico - il bando è stato riaperto, intorno alle 16. Le domande si potevano presentare entro le 18 di quello stesso giorno. Ho dovuto rileggere un paio di volte per realizzare la cosa. Ci affrettiamo a completare le domande, ma si viene a sapere che molti colleghi sono rimasti fuori perché non hanno fatto in tempo. La convocazione è stata fissata per il giorno successivo, ore 14.30. Dunque l’Asp aveva una sola mattinata per recepire tutte le domande, controllarle, registrarle e stilare la graduatoria secondo l’accordo collettivo nazionale. Il 30 siamo stati quindi convocati in via La Loggia, dove potenzialmente potevano esserci migliaia di persone. Le selezioni sono state fatte, c’erano ancora posti da assegnare ma il tempo era finito".

L’ultimo aggiornamento questa mattina, intorno alle 11, quando sul sito dell’Asp è comparso un nuovo bando. "Essendosi resi vacanti dei posti - si legge sul sito dell’azienda provinciale sanitaria - presso le sede decentrate, Rsa Piana degli Albanesi, isole, case circondariali, i medici disponibili ad assumere tali incarichi sono convocati in data odierna 14.30". "Poche ore. E’ chiaro - sottolinea a PalermoToday il medico - che chi lavora in ospedale, è di guardia o abita fuori Palermo non può organizzarsi nel giro di 3 ore. Che vogliano forse assegnarli a chi hanno già avvisato ed è pronto a recarsi in via la Loggia? Mi sembra una situazione fuori dal normale e fuori da ogni briciolo di legalità. L’Asp non avrà più la mia professionalità, non se pensa di poter trattare a pesci in faccia le persone. Metà dei colleghi non continuerà a fare Uca a causa dei tagli. Questo è il benservito che l'Asp dà ai suoi medici Usca dopo 2 anni e mezzo di pandemia".

Il Sim, il sindacato medici italiani, ha annunciato che sarà "valutata la conformità" delle procedure, anche in relazione "all’inserimento del capitolo spesa nell’area convenzionata, piuttosto che sulla Dirigenza, al fine di procedere all’annullamento di tutti i bandi della Regione Siciliana. Peraltro - si legge in una nota - il decreto ministeriale 77/22, secondo cui le Uca hanno compiti di gestione dei pazienti domiciliari fragili e di particolare criticità e, solo incidentalmente, anche quelli di gestione e controllo dei focolai epidemici, non è stato ancora recepito dalla contrattazione né nazionale, né regionale. E' la solita fuga in avanti per interesse dei pochi e a scapito dei molti. L’emergenza pandemica è cessata a fine marzo e non si ravvede la necessità di conferire incarichi temporanei urgenti, eliminando incompatibilità solo per alcune categorie e lasciandole ad altri. E’ ora di dire basta ai favoritismi per categoria, calpestando di fatto i diritti di tutti gli altri medici del settore convenzionato".

Secca la replica dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo: "Le operazioni sono state fatte nel rispetto della circolare dell’Assessorato regionale alla Salute. Si è trattato di un avviso straordinario, che prevede un incarico di un mese, per la gestione del passaggio tra l’impianto emergenziale ed il sistema istituzionale".