Aggressioni contro infermieri e medici negli ospedali, appello a Schifani: "Subito una task force"

La richiesta è del presidente dell'Ordine degli infermieri di Palermo, Antonino Amato: "Non si può continuare a guardare perché a rischio c'è la salute di tutti, di chi è in prima linea nei nosocomi dell'Isola e di chi non può usufruire di un'adeguata assistenza per la bestialità di altri"