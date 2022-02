Madonie, medici del Giglio di Cefalù lavoreranno nell'ospedale di Petralia Sottana

"La sinergia siglata tra Fondazione Giglio di Cefalù e Asp di Palermo costituirà un importante valore aggiunto per l'ospedale di Petralia Sottana e quindi un potenziamento dell'offerta sanitaria nelle Alte Madonie". Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima, commentando il protocollo d'intesa che ha per oggetto l’effettuazione in regime di attività libero professionale di prestazioni sanitarie di Chirurgia generale e di Ortopedia e traumatologia nell’Ospedale Madonna dell'Alto da parte dei medici specialisti del Giglio.

"Sono certo che l'avvio di questo accordo, previsto ora con una durata di sei mesi, sarà successivamente prorogato ed eventualmente potenziato ulteriormente con l'obiettivo di garantire nel miglior modo possibile il diritto alla salute dei cittadini delle Alte Madonie".