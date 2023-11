VIDEO | I mediatori culturali di Palermo si raccontano: "Il nostro lavoro tra carceri, ospedali e guerre"

Kamal viene dal Marocco, Viktoriia dall’Ucraina, Marie Anne dalle Isole Mauritius. Da anni in città si occupano di facilitare la comunicazione tra istituzioni, enti e chi arriva nell’Isola. Alla residenza Ersu "Santi Romano" un seminario per far conoscere il loro ruolo e presentare l'Elenco istituito dalla Regione, il primo in Italia, dedicato a queste figure