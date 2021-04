Medaglie d’Oro, vende "stigghiola" in cattivo stato: scatta sequestro di 50 chili

Doppio intervento della polizia nella zona di via Medaglie d’Oro. Un venditore ambulante di frattaglie è finito nel mirino degli agenti nell'ambito dell'operazione "Alto impatto". "All'uomo - dicono dalla questura - sono state contestate la mancanza di Scia sanitaria, la mancanza di tracciabiltà, il cattivo stato di conservazione degli alimenti e l’invasione di terreni. Si è proceduto ad una pesante sanzione economica ed al sequestro di 50 chili di carne".

Nel corso di un altro intervento invece, la polizia ha scovato in largo Medaglie d'Oro un'attività commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande, completamente abusiva. "Anche in questo caso - spiegano dalla questura - è stata contestata la mancanza di Scia sanitaria ed è stata inflitta una sanzione al titolare".