Mezzo secolo dedicato a curare gli altri, medaglia d'oro a 173 medici

Medaglie d'oro a 173 medici dell'Ordine dei medici di Palermo in occasione del 50° anniversario della loro laurea in Medicina e Chirurgia. La cerimonia si è svolta ieri sera (19 luglio) al Saracen Hotel di Isola delle Femmine. Protagonisti i camici bianchi delle classi 1972 e 1973, insigniti dell'onorificenza per aver dedicato mezzo secolo della loro vita alla cura e al benessere della popolazione.

A consegnare il premio il presidente dell'Omceo di Palermo Toti Amato, il presidente dell'albo medici Giovanni Merlino, il consigliere segretario Silvana Muscarella e i consiglieri Salvatore Coppola e Luigi Galvano. La celebrazione si è aperta con l'intervento di Amato e i saluti del vicesindaco Giampiero Cannella, in rappresentanza del sindaco Roberto Lagalla, e di Salvatore Requirez, dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'assessorato regionale alla salute (Dasoe).

"Questa solenne cerimonia non è solo una ricorrenza, ma un'occasione per riflettere sul grande valore sociale di una professione di cui voi siete un grande esempio – ha detto Amato esprimendo la sua gratitudine ai colleghi premiati - e di fronte a sfide senza precedenti, tra emergenze sanitarie e crisi economiche, i medici oggi sono chiamati a rispondere non più solo con la loro competenza professionale, ma anche per il loro contributo nel mantenimento di un tessuto sociale coeso. E’ in questi momenti che il valore etico e morale della professione medica emerge con più forza".

"Non posso che essere orgoglioso anche per i traguardi su più fronti raggiunti dall'Omceo di Palermo" ha aggiunto il presidente, sottolineando i successi più significativi dell'Ordine: dal protocollo d'intesa fra tribunale, medici e avvocati, istituito per garantire qualità scientifica e giustizia a favore della comunità nell'ambito medico-legale, all’impegno nella lotta contro la violenza, in particolare nei confronti dei medici, per rendere più sicuri gli ambienti di lavoro. "Un fenomeno che non si ferma e che rimane una delle nostre priorità e siamo fieri dell'eccellenza formativa e dell'aggiornamento che abbiamo offerto, una qualità riconosciuta anche dall’Agenas, che ci ha posizionati al primo posto in Italia". Infine il ringraziamento ai premiati per aver incarnato i principi di solidarietà, empatia e responsabilità, che rappresentano per il presidente il lascito più importante alle future generazioni di medici.