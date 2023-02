McDonald's dona 680 pasti caldi alla settimana ai più bisognosi della città e di Carini

La terza edizione di "Sempre aperti a donare" arriva a Palermo e provincia, dove McDonald's e Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald donano oltre 680 pasti caldi a settimana ad alcune strutture caritative del territorio, che accolgono persone e famiglie in difficoltà e che sono convenzionate con Banco alimentare Sicilia Occidentale.

I ristoranti di in via Assoro, all'interno del centro commerciale La Torre, di piazza Castelnuovo, di viale Regione Siciliana, di via La Malfa, di piazza Boiardo, di via Pecoraino (nel centro commerciale Forum) e di piazza Giulio Cesare (all'interno della stazione), oltre che quello di via Sturzo, a Carini, in via Sturzo, sono coinvolti nel progetto. I team dei ristoranti si occupano della preparazione dei pasti, ritirati che vengono poi distribuiti alle seguenti associazioni e strutture benefiche: Sorelle missionarie della misericordia, Aps Le ali della libertà, Gruppo Caritas Parrocchiale Santa Teresa del Bambin Gesù, Congregazione missionariservi dei poveri, Adv Missione San Francesco, Anirbas, parrocchia San Giuseppe ai Leoni, associazione Rotary Francesca Morvillo onlus, Centro di ascolto Don Orione, associazione Life and life onlus, Provide Regina della pace onlus, organizzazione Pc Leali e associazione Un mondo che vorrei.

Le donazioni rientrano nel progetto "Sempre aperti a donare", che era stato lanciato per la prima volta nel 2020 con l'obiettivo di dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza, come quello affrontato durante il lockdown a causa della pandemia. Quest'anno la proposta viene rinnovata alla luce del complesso scenario che vede aumentare di giorno in giorno il numero delle persone in difficoltà, rilanciando l'obiettivo: donare 200 mila pasti in 200 città italiane.