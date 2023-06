I trucchi per dare la pensione di invalidità anche a chi non ne aveva diritto: "Ho inventato tutto"

Per far ottenere la pensione di invalidità anche a chi non ne avrebbe avuto diritto i trucchi utilizzati da Agostino Genova, coordinatore dell'ufficio Invalidi ciechi e sordomuti dell'Asp, arrestato ieri dalla guardia di finanza, sarebbero stati tanti e variegati: per esempio assegnare una visita domiciliare al posto di quella ambulatoriale, firmare i verbali da solo senza coinvolgere il resto della Commissione deputata al vaglio delle pratiche, ma anche inventare di sana pianta, inserendo dati e patologie falsi e non supportati da alcun documento.

Un domicilio finto e temporaneo per accedere al sistema dell'Inps

E' un altro retroscena dell'inchiesta "Vediamoci chiaro", coordinata dai procuratori aggiunti Sergio Demontis e Paolo Guido e dal sostituto Felice De Benedittis, che ha fatto finire agli arresti domiciliari anche altre cinque persone. Uno dei problemi principali è che due dei "procacciatori" di pratiche, Pietra Di Fiore e Calogero Randazzo (arrestati entrambi), dipendenti di un Caf di San Giuseppe Jato, avrebbero portato istanze in realtà non rientranti nel territorio di competenza dell'ufficio dell'Asp coordinato da Genova, che così non sarebbe riuscito ad accedere ai dati nel sistema informatico dell'Inps. Bastava però assegnare - falsamente, secondo l'accusa - un domicilio temporaneo a Palermo per superare l'inghippo.

"Io voglio gente preparata accanto"

In un'intercettazione Genova rimproverava Randazzo proprio su questo tema: "Le devi sapere queste cose perché io voglio gente preparata accanto, è uguale distretto di Partinico, tranne che tu non faccia una domiciliazione per terapia e assistenza sanitaria su Palermo o su uno dei comuni che verte su Palermo e la pratica diventa distretto di Palermo, ma se non fai questo, non fai un cazzo! Quindi facci una domiciliazione transitoria, domiciliato temporaneamente presso famiglia...".

"Questa me la sono inventata, è senza documenti"

In una circostanza la pratica sarebbe stata completamente priva di documentazione: "Questa è senza documentazione - diceva Genova - me la sono dovuta inventare, documentale, quindi la dovresti pagare il doppio, però non te la faccio pagare il doppio!", spiegava ad un altro degli indagati finiti ai domiciliari, Rosario Cammalleri. Con quest'ultimo si sarebbe accordato anche per una tariffa speciale in relazione alle istanze per ottenere i benefici della legge 104. "Ne vuoi 104?", chiedeva Cammalleri al medico dell'Asp e lui replicava: "Ma non è che tu me le paghi le 104 ed io perché te le devo fare, non è che si fanno gratis, è un'altra pratica". Allora l'altro proponeva: "Quanto vuoi per le 104? 50 euro?".

"Vuole arrifriscate le carnuzze, fa i salti mortali per noi"

Nonostante il business fosse decisamente fiorente, in alcuni momenti ci sarebbero state delle difficoltà perché i pazienti avrebbero tardato a pagare la mazzetta. Di Fiore si lamentava: "Io ora qua sono disperata, nella mia borsa... Sono disperata perché nessuno mi ha dato una lira, un mio amico che mi doveva mille euro... Io ora ti do 400 euro - diceva a Genova - e mercoledì ti porto gli altri, ma ti giuro davanti a Dio che non ho una lira". E lui: "E li mettiamo a conto! C'è la campagna elettorale tutti siamo combinati male...". Sempre Di Fiore, ma parlando con Randazzo, rimarcava che sarebbe stato necessario velocizzarsi per consegnare il denaro al medico legale: "Lui domani vuole arrifriscate le carnuzze, se noi gli diamo quello che gli dobbiamo dare, lui poi farà i salti mortali per noi... quindi glieli consegni tu, a sue bravi manu (brevi manu, ndr)".

"Trattala male, questa prima o poi ti mette nei guai..."

In un'altra circostanza una donna in attesa della pensione avrebbe creato non poche difficoltà a Genova perché si sarebbe ripetutamente presentata negli uffici di via La Loggia: "Come devo fare - raccontava l'indagato - irrompe nella Commissione ciechi che vuole stampato il verbale, a leccare le palle al dottore tizio..." e Cammalleri rispondeva: "Allontanala ché diventa pericolosa, parla troppo... Trattala male, levaci mano, Agostino, prima o poi nei guai ti mette". Il medico rispondeva: "Ma se io me ne sto andando in pensione, tra due mesi chiudo tutte le cose, la baracca...Ora siamo in una fase molto attenzionata, direi quasi superattenzionata, anzi enormemente attenzionata... E' la fase che durerà due mesi, poi tornerà la normalità (si riferiva alle elezioni comunali, ndr)".