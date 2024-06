Le mazzette e la "cricca" all'Edilizia privata del Comune: chieste 9 condanne

Una "cricca" all'Edilizia privata del Comune e un giro di mazzette legato ad alcuni piani di lottizzazione. E' questo che era emerso a febbraio del 2020 con l'inchiesta "Giano Bifronte" dei carabinieri e della guardia di finanza, che aveva scatenato un terremoto anche politico, quando Palazzo delle Aquile era ancora guidato da Leoluca Orlando. Adesso, a più di quattro anni dagli arresti, la Procura ha chiesto la condanna di nove imputati, tra cui ex consiglieri comunali e funzionari pubblici.

Nello specifico, i sostituti procuratori Giovanni Antoci e Andrea Fusco (all'epoca l'indagine era stata coordinata dall'aggiunto Sergio Demontis, che oggi è a capo della Dda di Agrigento) hanno chiesto alla quarta sezione del tribunale, presieduta da Fabrizio La Cascia, 7 anni di carcere ciascuno per Mario Li Castri, ex dirigente dell'Area tecnica del Comune, per Giuseppe Monteleone, già dirigente dello Sportello unico delle Attività produttive, per l'architetto Fabio Seminerio, per gli ex consiglieri comunali Giovanni Lo Cascio (già capogruppo del Pd e presidente della commissione Urbanistica del Comune) e per Sandro Terrani, all'epoca capogruppo di Italia Viva e membro della commissione Bilancio.

La pena più pesante, 8 anni di reclusione, è stata invocata dai pm per il costruttore della Biocasa srl Giovanni Lupo, 7 anni è stata invece la richiesta per l'altro costruttore della stessa azienda, Francesco La Corte. Infine 6 anni di carcere sono stati chiesti sia per Agostino Minnuto, direttore dei lavori di un cantiere della Biocasa, che per l'architetto Giovanna D'Attardi, compagna di Monteleone che dalla Biocasa avrebbe avuto diversi incarichi.

Gli imputati erano stati tutti rinviati a giudizio ad ottobre del 2020 dal gup Emerlinda Marfia. Il Comune si è costituito parte civile.