"Mazzette ai Forestali per chiudere un occhio su abusi edilizi": 3 condanne e 11 assoluzioni

Avrebbero intascato mazzette per chiudere un occhio su abusi edilizi commessi soprattutto nella zona di Ciaculli e per questo, il 20 aprile del 2016, alcuni di loro erano stati anche arrestati, in relazione a reati che sarebbero stati commessi nel 2014. Adesso - a 7 anni da quella ordinanza di custodia cautelare che coinvolgeva appartenenti alla Forestale, ma anche un dipendente della Rap - è arrivata la sentenza di primo grado, per accuse che spaziano dalla concussione, all'induzione a dare o promettere utilità, alla truffa, al peculato, al falso, all'omessa denuncia di reato e all'omissione di atti d'ufficio di cui non è rimasto molto: 3 imputati sono stati condannati e 11 assolti.

I condannati

La sentenza è stata emessa dalla terza sezione del tribunale, presieduta da Fabrizio Lo Forte, che ha deciso di infliggere 4 anni e mezzo di carcere ad Antonio Polizzi, all'epoca dei fatti comandante del distaccamento di Palermo-Villagrazia (la Procura aveva chiesto 10 anni e 4 mesi), 4 anni a testa la condanna per Antonio Chiazzese, dipendente Rap, e il figlio Giuseppe Chiazzese, imprenditore.

Gli assolti

Tutti gli altri imputati sono stati invece assolti, a fronte di pesanti richieste di condanna da parte del pm: Antonio Sacco, ispettore del Corpo forestale (per lui era stata invocata una condanna a 14 anni e 8 mesi), Rocco Giuseppe Ferro, operaio forestale e barbiere che secondo l'accusa - che aveva chiesto una condanna a 3 anni - avrebbe intascato 5 mila euro per prestazioni antincendio volontarie mai svolte, Giuseppe Colibro (3 anni), Vincenzo Vaglica (5 anni), Antonino Mangano (4 anni), Salvatore Impastato (4 anni), Vincenzo Musso (4 anni), Giovan Battista Musso (6 anni), Michele Capizzi (3 anni), Francesco La Fata e Leonardo Di Maria (per entrambi l'accusa aveva chiesto l'assoluzione). Gli imputati sono difesi dagli avvocati Rocco Chinnici, Salvatore Modica, Ennio Tinaglia, Aristide Galliano, Miria Rizzo, Delia Montana, Luca Bonanno, Giuseppe Inzerillo, Tony Gattuso, Claudio Alongi, Salvino e Giada Caputo, nonché Antonio Turrisi.

Secondo la ricostruzione della Procura, i Forestali avrebbero intascato mazzette dopo aver fatto dei controlli in cantieri edili abusivi. Avrebbero contattato i proprietari e li avrebbero invitati a pagare per evitare il blocco dei lavori e le sanzioni. In un'intercettazione tra Antonio Chiazzese diceva a Polizzi: "Vedi che io là ho messo una pratica ci penso io per farti un regalino, quel vestito che dovevo fare io, hai capito?". Inoltre sempre Polizzi sarebbe riuscito ad ottenere un assegno di invalidità dall'Inail per un falso incidente sul lavoro.