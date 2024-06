Pugni, calci e colpi di spranghe e bottiglie e un trentenne rimasto gravemente ferito. E' il bilancio di una maxi rissa avvenuta la scorsa notte in via Dante, arrivata al culmine di una lite tra alcuni cittadini originari dello Sri Lanka. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno hanno trovato a terra una persona di 30 anni con gravi ferite alla testa e al corpo. L'uomo è stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale Cervello. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di individuare i partecipanti alla rissa e capire cosa l'abbia scatenata.

Si tratta del secondo episodio in pochi giorni nella zona. Nella notte tra venerdì e sabato infatti un'altra violenta rissa era scoppiata all'altezza dell'incrocio tra via Francesco Ferrara e via Giuseppe de Spuches, dopo l'allarme lanciato da alcuni residenti, i militari sono intervenuti trovando due gruppetti che si sono affrontati con calci e pugni, azzuffandosi sulle macchine in sosta e danneggiandone alcune. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118 che ha soccorso un uomo che sarebbe stato spintonato da una donna, indicata da un residente come una dei protagonisti della rissa.