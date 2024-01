La rivincita di Mauro Glorioso: un anno dopo l'incidente torna all'università per salutare amici e docenti

Una data che non potrà mai scordare: 21 gennaio 2023. Da quel giorno la vita di Mauro Glorioso - lo studente palermitano colpito con una bicicletta lanciata dalla balaustra delle banchine sul Po mentre si trovava in coda per entrare in discoteca, a Torino - è tetraplegico e costretto a muoversi su una sedia a rotelle. Il giovane ora ha 24 anni. ha lasciato il capoluogo piemontese ed è tornato a vivere nella sua Palermo insieme ai genitori. Ha sospeso gli studi universitari, ma alcune settimane fa è stato accolto dagli ex colleghi universitari a Medicina.

"I contatti con i compagni di corso sono rimasti costanti - si legge sul Corriere della Sera - e così Mauro Glorioso ha deciso di tornare all’Università di Torino per una rapida visita. Lo ha fatto a dicembre, in occasione dei festeggiamenti per la fine delle lezioni e per le foto di rito davanti alla facoltà. I suoi compagni, molti dei quali si trovavano al suo fianco ai Murazzi nella notte del 21 gennaio, sono ormai pronti a laurearsi e chiudere una prima parte di percorso accademico intrapresa nel 2018. Tra loro non ci sarà Mauro, che sognava di diventare medico ma ha dovuto sospendere gli studi: negli ultimi 365 giorni ha dovuto pensare prima di tutto alla sua salute, tra un lungo ricovero ospedaliero e la successiva riabilitazione". Quella tragica notte il palermitano si trovava proprio con alcuni colleghi universitari.

Per quei fatti sono stati condannati 3 dei 5 ragazzi coinvolti. I giovani scagliarono una bici elettrica da una balaustra di lungo Po Cadorna, a Torino, colpendo lo studente palermitano. Il giudice del Tribunale per i minori ha inflitto 9 anni e 6 mesi al più grande (ora maggiorenne ma diciassettenne all'epoca dei fatti), 9 anni e 4 mesi al quindicenne, 6 anni e 8 mesi alla ragazza. Sono accusati di tentato omicidio. Nei mesi scorsi è stata respinta la messa alla prova che era stata chiesta dai difensori Michele Ianniello e Domenico Peila, che avrebbe consentito di scontare la pena in una comunità, applicando uno speciale istituto giuridico riservato agli autori di reato under 18. Prima della sentenza il fratello del giovane ferito aveva pubblicato un video manifestando il suo timore per la possibilità che i responsabili tornassero libero prima ancora lo studente palermitano potesse uscire dall'ospedale.