Carceri, cambio al vertice in Sicilia: Maurizio Veneziano è il nuovo provveditore regionale

Cambio al vertice dell'Amministrazione penitenziaria. Maurizio Veneziano è il neo provveditore regionale per la Sicilia che subentra a Cinzia Calandrino. "Cercheremo, nel limite del nostro mandato - dice il segretario regionale Uilpa Sicilia, Gioacchino Veneziano - di collaborare con il nuovo provveditore anche perché lo conosciamo da anni come dirigente generale di grande esperienza. Abbiamo tante problematiche in sospeso e, pur sapendo che ricopre anche l'incarico di provveditore dei penitenziari di Lazio, Abruzzo e Molise, siamo sicuri che affronterà anche i problemi della Sicilia per dare slancio e migliorare le condizioni di lavoro della polizia penitenziaria siciliana".

Per il sindacalista è necessario "ripristinare le corrette relazioni sindacali nelle sedi decentrate, agire con indulgenza rispetto i rapporti disciplinari generati grazie alla voragine negli organici che costringe i lavoratori a immani orari e carichi di lavoro e serve applicare la circolare del capo del Dap Russo che prescrive l'immediato trasferimento dei detenuti fuori regione quando usano violenza fisica e verbale contro la polizia penitenziaria".

"Su queste questioni - conclude Veneziano - non arretreremo di un millimetro nella certezza di trovare un'amministrazione regionale solidale con il sindacato anche per quanto riguarda l'aumento degli organici, il pagamento senza ritardi dello straordinario e dei servizi di missioni, fermo restando l'ammodernamento delle decadenti strutture carcerarie siciliane per migliorare le condizioni di lavoro della polizia penitenziaria".