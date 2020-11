Fsa-Cnpp, Maurizio Mezzatesta nuovo segretario provinciale a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ Maurizio Mezzatesta il nuovo segretario provinciale di Palermo della Federazione sindacati autonomi-Coordinamento nazionale polizia penitenziaria. Alle dipendenze del corpo di polizia penitenziaria già dal lontano 1994, ha ricoperto incarichi importanti nel sindacato di categoria, vedendolo costantemente in prima linea nella tutela dei diritti e nella risoluzione delle problematiche che affliggono la professione del poliziotto penitenziario.

Maurizio Mezzatesta, palermitano di 53 anni, è anche fondatore dell’Ad&T, associazione nata per tutelare i diritti del personale, che ha collaborato sul territorio con alcune associazioni antimafia con lo scopo di sostenere il coraggio di uomini e donne delle istituzioni e non solo che combattono il sistema mafioso. Ha creato il sito “Baffi rossi oltre il coraggio” in memoria dei caduti del corpo di polizia penitenziaria.

L’adesione al sindacato Cnpp avviene in concomitanza di un progetto portato avanti a livello regionale da Mezzatesta Maurizio e adottato proprio dal Cnpp a sostegno del personale iscritto al sindacato. Per tutelare gli uomini e le donne della polizia penitenziari, grazie a una convenzione, è prevista l’assistenza da parte di un legale specializzato in materia di diritto militare e forze di polizia, diritto amministrativo e diritto civile.