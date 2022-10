Il nuovo procuratore De Lucia incontra gli aggiunti: visita al palazzo in vista dell'insediamento ufficiale

Ancora non si è formalmente insediato, ma stamattina il nuovo procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, è stato in visita al palazzo di giustizia e ha incontrato i procuratori aggiunti, compresa Marzia Sabella, che guida la Procura da quando Francesco Lo Voi è stato nominato a capo degli uffici inquirenti di Roma.

De Lucia dovrebbe insediarsi il 15 ottobre, ma la data - che dipende dalle disposizioni del ministero della Giustizia - non è ancora ufficiale. Stamattina per oltre un'ora ha avuto una riunione informale con i colleghi, in vista del lavoro che lo aspetta. Poi ha fatto tappa al "bunkerino", il museo realizzato negli uffici in cui lavorarono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dove si è fermato per una visita anche il comandante generale dei carabinieri, Teo Luzi.

Il nuovo procuratore ha guidato finora la Procura di Messina. Di orgini campane, 61 anni, è entrato in magistratura nel 1990. Nel 1998 fu chiamato in Dda dall'allora procuratore di Palermo Giancarlo Caselli. E' sua - tra le altre - l'inchiesta sulle così dette "Talpe alla Dda", che portò all'incriminazione per favoreggiamento aggravato dell'ex presidente della Regione, Toto Cuffato (poi condannato a 7 anni). Nel 2009 De Lucia passa alla Direzione nazionale antimafia e nel 2017 è stato nominato capo della Procura di Messina. E' stato scelto all'unanimità dal Plenum del Csm come procuratore capo di Palermo lo scorso 21 settembre.