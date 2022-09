Designato il successore di Lo Voi: De Lucia nominato procuratore di Palermo

Designato ufficialmente il successore di Francesco Lo Voi: Maurizio De Lucia è il nuovo procuratore capo di Palermo. Lo ha nominato all'unanimità il plenum del Consiglio superiore della magistratura, votando la proposta della quinta commissione, competente per gli incarichi direttivi.

De Lucia, che attualmente guida la procura di Messina, prende dunque il posto di Lo Voi, nominato a dicembre scorso procuratore di Roma, dopo l'annullamento da parte del Consiglio di Stato della delibera con cui, il 4 marzo del 2020, era stato scelto per quell'incarico Michele Prestipino.

Campano, 61 anni, De Lucia è entrato in magistratura nel 1990. E' stato prima sostituto a Palermo, poi dal 2009 alla Direzione nazionale antimafia. Dal 2017 è procuratore a Messina. A Palermo, tra i vari procedimenti di cui si è occupato quelli relativi alla ricerca di latitanti come Bernardo Provenzano, e dei loro favoreggiatori. Alla Dna è stato coordinatore della Sezione Cosa Nostra avente ad oggetto le Stragi 1992-93. Alla guida della procura di Messina ha condotto inchieste sulle organizzazioni mafiose nell’area dei Nebrodi e sul cosiddetto "caso Siracusa”.

Poco dopo la nomina è arrivato il messaggio del sindaco Roberto Lagalla: “Il mio sentito augurio di buon lavoro al nuovo procuratore della Repubblica di Palermo Maurizio De Lucia - dice il primo cittadino -. La sua nomina all’unanimità da parte del Consiglio superiore della magistratura sottolinea come quella di De Lucia sia la figura più idonea a ricoprire questo incarico. Accolgo con grande favore le prime parole del neo procuratore di Palermo, il quale ha rivolto il suo primo pensiero ai tanti uomini dello Stato caduti per mano mafiosa e in memoria dei quali, sono sicuro, onererà il suo nuovo impegno”.