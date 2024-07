La corruzione nell'appalto del torrente Bisconte nel Messinese, l'ex assessore Croce chiede di patteggiare

Colpo di scena nel procedimento su corruzione nell'appalto per la riqualificazione del torrente Bisconte Cataratti, nel Messinese. L'avvocato dell'ex soggetto attuatore e consigliere comunale Maurizio Croce, Bonni Candido, ha richiesto per il proprio cliente il patteggiamento della pena a 3 anni e 6 mesi di reclusione. La Procura aveva già dato il suo via libera all'istanza della difesa: sarà adesso il giudice per l'udienza preliminare Monia De Francesco a decidere nei prossimi giorni se accogliere o meno la proposta.

A richiedere il patteggiamento è stato pure l'ex braccio destro di Croce, Carmelo Francesco Vazzana (assistito dal legale Nunzio Rosso), 2 anni per Giuseppe Capizzi come per Rosella Venuti; 8 mesi Emanuele Capizzi. Anche per gli altri quattro sotto processo deciderà il gup. Rito ordinario invece per le altre persone coinvolte. A marzo scorso l'inchiesta della guardia di finanza, coordinata dalla Procura di Messina, aveva aperto uno squarcio sulla corruzione nell'appalto del torrente Bisconte con gli arresti domiciliari, tra gli altri, per l'allora commissario del dissesto idrogeologico Croce.

L'indagine aveva preso il via dopo il controllo disposto dal prefetto di Messina nel cantiere dei lavori di "riqualificazione ambientale e risanamento igienico dell'alveo del torrente Cataratti-Bisconte e opere varie nel Comune di Messina". Controlli che aveva portato alla luce un giro di mazzette, regali e lavori edili gratis in cambio di "una più favorevole e celere gestione delle fasi esecutive dell'appalto, ovvero di garantirsi future commesse pubbliche, in accordo con il vertice della struttura commissariale".

Durante le indagini era emerso il ruolo del gestore e rappresentante di fatto dell'impresa esecutrice cui risultava affidato il cantiere e che era indagato per traffico di influenze illecite, aggravato dal metodo e dalla finalità mafiosi, nell'ambito di indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro alcuni anni fa. Gli approfondimenti delle "fiamme gialle" hanno fatto emergere il coinvolgimento di componenti della stazione appaltante e pubblici ufficiali in accordi illeciti con il gestore dell'impresa esecutrice dei lavori.