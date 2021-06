VIDEO | Maturità trasformata dal Covid, l'esame dedicato a genitori e nonni vicini in Dad

Anche quest'anno niente scritto ma solo un esame orale di un'ora, nel rispetto del distanziamento. Ansia, molta meno degli anni passati, e gioia per il traguardo raggiunto. Siamo stati al liceo classico Garibaldi e allo scientifico Cannizzaro per vedere come gli studenti hanno affrontato i "sessanta minuti". "Meno emozionante e più facile, ma non si poteva fare altrimenti"