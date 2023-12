"Non calunniò un collega": assolto Matteo Tutino, ex medico personale di Crocetta

Il giudice monocratico del Tribunale di Palermo, Ivana Vassallo, ha assolto Matteo Tutino - chirurgo plastico, ex medico personale dell'ex governatore Rosario Crocetta - dal reato di calunnia nei confronti dell'ex collega Dario Sajeva con la formula perché "il fatto non costituisce reato". Il processo è durato sei anni.

Tutino, difeso dagli avvocati Massimo Motisi e Cinzia Calafiore, era accusato di calunnia nei confronti dell'ex collega Dario Sajeva. Il processo era nato dopo alcuni esposti, per presunte irregolarità nelle cartelle cliniche e nelle schede di dimissione ospedaliera, che erano stati presentati da Tutino quando assunse l'incarico di primario della chirurgia plastica all'ospedale Villa Sofia. Fu aperta un'inchiesta nei confronti di Sajeva, chiusa con l'archiviazione. Da qui l'ipotesi di calunnia contestata a Tutino, che però non si è rivelata racconto.