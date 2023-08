Matteo D’Abrosca, il giovane guerriero che lotta per i diritti dei piccoli pazienti oncologici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La sua carriera da attivista è stata segnata da numerosi successi e riconoscimenti. Ha viaggiato in tutto il mondo, collaborando con leader globali per promuovere l’uguaglianza e i diritti umani battendosi per una delle sue più grandi battaglie, il cancro infantile. Esempio di coraggio e dedizione nella battaglia per la dignità e l’equità, Matteo ha sempre creduto che la giustizia e l’uguaglianza dovrebbero essere accessibili a tutti, indipendentemente dalle circostanze. Fin da giovane, ha dimostrato un impegno straordinario nel difendere i diritti delle persone più vulnerabili, in particolare quelle con disabilità. La sua stessa esperienza personale, affrontando e sconfiggendo il linfoma, ha rafforzato la sua determinazione nel cercare di migliorare la qualità della vita di chiunque si trovi ad affrontare sfide simili.

Una delle tappe fondamentali del percorso di Matteo D’Abrosca è stata la sua visita alla Casa Bianca nel novembre 2019, dove ha avuto l’onore di essere ospite d’onore del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e premiato per la salvaguardia dei diritti umani nei confronti dei bambini malati di cancro. Questa esperienza gli ha permesso di conoscere da vicino la legislazione statunitense in materia di politiche sulla disabilità e di collaborare con figure di spicco nel campo dei diritti umani. Matteo D’Abrosca, noto per il suo impegno senza compromessi nella promozione dell’uguaglianza e dell’accessibilità, porterà avanti una missione che abbraccia la Sicilia e, in particolare, la città di Palermo. La sua esperienza e la sua leadership nel campo dei diritti umani e dell’inclusione sociale lo hanno reso un vero e proprio faro di speranza per coloro che lottano per una società più equa. Si legge in una nota” Palermo è una città che riflette la ricca diversità e la storia unica della Sicilia. Tuttavia, come molte altre città, affronta sfide legate all’uguaglianza e alla giustizia sociale.

Mi concentrerò su questioni cruciali come l’accessibilità, l’istruzione inclusiva e le disuguaglianze sanitarie. Non riesco a tollerare che tanti bambini e ragazzi oncologici siciliani debbano emigrare nelle regioni del nord Italia al fine di avere cure e organizzazione migliori, La Sicilia ha un ruolo cruciale nella promozione della giustizia sociale e dell’accessibilità. Qui, ho incontrato individui coraggiosi che lottano per garantire che le famiglie che vivono in oncologia pediatrica abbiano pari opportunità. Questi sono problemi che non conoscono confini, e Palermo sta dimostrando un impegno straordinario nel far progredire questa causa. Collaborerò con le istituzioni locali, la società civile e gli attivisti per creare un dialogo costruttivo e sviluppare strategie per un futuro più inclusivo. Bisogna portare lo Stato nei luoghi più emarginati, lo Stato con le sue Istituzioni debbano essere vicine alle persone con disabilità, a chi sta affrontando una malattia eliminando qualsiasi ostacolo che incrementa le disuguaglianze. Nel prossimo futuro, ho in programma di visitare Palermo e la Sicilia per discutere con le istituzioni locali di come possiamo continuare a lavorare insieme per costruire un futuro migliore per tutti. Sarà un’opportunità per ascoltare le voci delle persone locali, comprendere le sfide uniche che la regione affronta e collaborare per sviluppare soluzioni che possano migliorare la vita delle persone".

Matteo D’Abrosca porta con sé un messaggio di speranza e cambiamento. La sua dedizione alla causa dell’uguaglianza e della giustizia sociale lo rende una figura ispiratrice, e la sua presenza a Palermo offre una preziosa opportunità per affrontare le sfide e costruire un futuro migliore per tutti i cittadini siciliani.