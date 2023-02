Mattarella e von der Leyen all'Università, scattano i divieti di sosta

Fra una settimana il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sono attesi a Palermo per l'inaugurazione dell'anno accademico all'Università. In occasione dell'arrivo delle due alte cariche istituzionali, l'area Mobilità del Comune ha emesso un'ordinanza, su proposta della Questura, per vietare il parcheggio nelle strade limitrofe a viale delle Scienze.

Per motivi di sicurezza sarà dunque istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata in tutto largo La Grutta e nell'intera via Brasa, ambo i lati, dalle 00 alle 16 del 23 febbraio e comunque sino a cessate esigenze.

Mattarella e von der Leyen saranno ospiti nell'aula magna di Ingegneria con metà dei 500 posti riservati agli studenti. Sostenibilità, transizione ecologica e Pnrr saranno tra i temi al centro del confronto.