Parentesi rosanero nel 25 Aprile di Mattarella, il presidente firma la sciarpa di una tifosa del Palermo

Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha firmato la sciarpa di una ragazza tifosa del Palermo che lo aspettava a Borgo San Dalmazzo, in Piemonte, per le celebrazioni del 25 Aprile. Sceso dalla sua auto, il presidente della Repubblica si è avvicinato alla folla che lo attendeva nel paesino del cuneese: la quattordicenne Sofia Trentacoste con la sciarpa rosanero e la scritta Palermo gli ha chiesto un autografo e Mattarella, tifoso della squadra siciliana, ha subito accontentato la richiesta della giovane.

Sofia è figlia di Guglielmo Trentacoste e Barbara Pellegrino. I genitori sono originari di Palermo, ma vivono in Piemonte da 20 anni. "Va sempre in giro, indossando i colori rosanero", spiega il padre che ha inviato un messaggio a PalermoToday per raccontare il piacevole fuori programma della visita del capo dello Stato, in occasione della festa della Liberazione.