VIDEO | Dalla visita alla Cattedrale alle foto ai Quattro Canti: Mattarella accoglie il re di Spagna e il presidente del Portogallo

In vista del simposio Cotec Europa, che si svolgerà domani al Teatro Massimo, il Capo dello Stato ha dato il benvenuto in città a Felipe VI e a Marcelo Rebelo de Sousa. La passeggiata in corso Vittorio Emanuele e gli applausi in piazza Vigliena. Rigide le misure di sicurezza, cecchini sui tetti