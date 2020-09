Trabia, matrimonio da incubo: sposa investita dalle fiamme durante il flambè di benvenuto

Si è trasformato in un incubo il matrimonio di una coppia di giovani, proveniente da Partinico e Borgetto. Quello che doveva essere l'ingresso trionfale degli sposi nella sala ricevimenti di Trabia scelta per il grande giorno, per poco non è diventato una tragedia. La sposa infatti è rimasta ustionata dal flambè di benvenuto.

I due novelli sposi erano assieme al maitre, quando qualcosa è andato storto e le fiamme hanno bruciato il vestito della donna, per poi propagarsi fino al volto. Subito è scattato il panico, con gli invitati che hanno cercato di aiutare la donna utilizzando dell'acqua. E' stato però necessario l'intervento di un'ambulanza del 118 e il ricovero presso il Centro Ustioni dell’ospedale Civico di Palermo.

La donna ha riportato ustioni nella parte superiore del corpo e in viso. In corso le indagini dei carabinieri per ricorstruire l'esatta dinamica dei fatti ed accertare eventuali responsabilità.