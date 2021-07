Tornano i matrimoni a Villa Trabia, ma solo la mattina: prenotazioni dal 2 agosto

I riti potranno svolgersi nell'area attrezzata soltanto dal lunedì al venerdì. Giambrone e Marino: "Presto si potrà prenotare anche per il pomeriggio"

/ Via Antonio Salinas

Ci si potrà sposare ancora a Villa Trabia. Dal prossimo 2 agosto, infatti, sarà di nuovo possibile prenotare la celebrazione dei riti civili nello storico giardino di via Salinas.

In questa prima fase, i riti potranno svolgersi soltanto di mattina, dal lunedì al venerdì, nell'area appositamente attrezzata. Per le prenotazioni ci si dovrà rivolgere agli uffici dello stato civile, anche presso le postazioni decentrate, che hanno seguito l'iter relativo.

"Finalmente - dicono il vicesindaco, Fabio Giambrone, e l'assessore a Ville e Giardini, Sergio Marino - dopo un periodo di sospensione riapre alla celebrazione dei matrimoni Villa Trabia. Villa storica di Palermo che sarà un indimenticabile scenario per i futuri sposi che vorranno sceglierla".

Il tentativo dell'amministrazione comunale è quello di far svolgere i riti anche nel pomeriggio. "Ringraziamo gli uffici che hanno lavorato per superare le preesistenti criticità. In questa prima fase la Villa sarà disponibile soltanto la mattina ma confidiamo di trovare il modo di poterla aprire anche nelle ore pomeridiane", concludono Giambrone e Marino.