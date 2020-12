L'iniziativa: "Un contributo volontario per abbellire la sala matrimoni della Fonderia Oretea"

Un contributo volontario per abbellire la sala della fonderia Oretea. La proposta - che ora sarà inviata al sindaco Leoluca Orlando - è stata approvata dal consiglio della prima circoscrizione. "L'impianto della proposta intende destinare un codice iban bancario con capitolo per gli sposi o chi intenda utilizzare la sala, al fine di effettuare volontariamente una piccola donazione da utilizzare per abbellimenti e miglioramenti - dice il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao -. La bella sala è un bene comune ma purtroppo ci sono delle cose che andrebbero migliorate, penso al sistema audio guasto da diversi mesi, alla cura più approfondita del giardino, all'acquisto delle divise per il personale in servizio in quel sito, insomma se chi utilizza la sala donasse un piccolo contributo spontaneo nel giro di qualche mese si potrebbe spendere il ricevuto per migliorarne i servizi. Ho costatato personalmente che alcune coppie di sposi pagano migliaia di euro per abbellire il corridoio d'ingresso con piante e guide e devono rivolgersi ad un tecnico per noleggiare il mix per fare funzionare i microfoni".

"Ecco - conclude Nicolao - un piccolo contributo libero potrebbe far sì che si realizzino questi accorgimenti. Adesso che il consiglio della prima circoscrizione ha approvato la mia funzione propositiva si attende il parere del sindaco in condivisione della commissione di pertinenza".