Sferracavallo, enorme masso gli frana accanto mentre è in moto: "Tragedia sfiorata solo per puro caso"

Tragedia sfiorata ieri mattina a Sferracavallo: un enorme masso si è staccato dalla parete rocciosa ed è piombato in via Pietro Calandra finendo la sua corsa contro un muro. Solo per puro caso nessuno stava transitando in quel punto. Ci troviamo nella stradina accanto alla carreggiata dell’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo.

"Mio padre ieri mattina stava percorrendo questa strada in moto - dice Giuseppe Rizzo a PalermoToday - e in quei frangenti è caduto un masso dalle notevoli dimensioni che per fortuna non l'ha centrato. Sono anni che dovrebbero installare le reti di protezione ma queste operazioni non sono mai state realizzate. Anche se parliamo di una strada secondaria, questa arteria è molto trafficata. Nulla è stato mai fatto, forse il Comune aspetta che muore qualcuno prima di intervenire".