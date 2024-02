Rotolando giù per la collina, ha superato una breve fascia pianeggiante e si è posizionato al centro della carreggiata. Paura questa notte per la caduta di un grosso masso che è finito sulla strada provinciale 6 che collega Trabia a Ventimiglia di Sicilia. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 16,8, nel territorio di Caccamo. Il distacco ha riguardato anche altri due blocchi di roccia che però non hanno raggiunto l'arteria stradale.

La presenza del masso è stata segnalata da un automobilista che fortunatamente stava percorrendo la strada a velocità moderata e ha avuto così modo di frenare prima di schiantarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operai della Città metropolitana per i primi interventi di messa in sicurezza e per installare la segnaletica. In attesa di ulteriori verifiche, prima di procedere con la rimozione, è stato istituito il senso unico alternato.

Un episodio simile si era verificato a novembre scorso in via Pietro Calandra, nella zona di Sferracavallo, a Palermo. Un pesante masso è precipitato nella strada che costeggia la Palermo-Mazara. Proprio in quel momento stava passando un uomo a bordo di uno scooter che, per una questione di attimi, non è stato travolto. "Sono anni che dovrebbero installare le reti di protezione. Aspettano che ci scappi il morto", aveva detto il figlio raccontando l'accaduto.