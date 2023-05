Massimo Spinnato rieletto alla guida dell’Ugl viabilità e logistica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il V Congresso Provinciale della Federazione UGL Viabilità e Logistica di Palermo tenutosi nella giornata di lunedì 8 maggio 2023 presso la sede dell’UGL Unione Territoriale del Lavoro di Palermo ha riconfermato alla guida Massimo Spinnato. “Un ringraziamento a tutti i presenti, alla nostra Segretaria Nazionale Paola Avella, al Segretario Regionale Giuseppe Messina”.

Questo è quanto dichiarato dal rieletto Segretario Provinciale Massimo Spinnato a margine del congresso. “Infine, ma non per ultimo - aggiunge Spinnato - un ringraziamento va a tutte le lavoratrici e lavoratori che da anni ci danno la loro fiducia”. Le congratulazioni per la riconferma di Massimo Spinnato giungono dal Segretario Provinciale responsabile dell’Ugl di Palermo, Franco Fasola.