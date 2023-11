Il Consiglio dei ministri ha deciso, Massimo Mariani sarà il nuovo prefetto di Palermo

Il nuovo prefetto di Palermo sarà Massimo Mariani, già prefetto di Reggio Calabria. Così è stato deciso al termine dell'incontro del Consiglio dei ministri che si è tenuto oggi a Palazzo Chigi, a Roma, sotto la presidenza di Giorgia Meloni e del segretario Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Mariani, 62 anni, è originario di Taranto e sino ad oggi è stato anche commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di San Ferdinando (Reggio Calabria).

Il nuovo prefetto di Palermo subentra a Maria Teresa Cucinotta, andata in pensione qualche giorno fa per raggiunti limiti di età. "Sono orgogliosa di concludere la mia carriera professionale con un incarico inaspettato del quale sono riconoscente alla mia amministrazione per avere creduto nelle mie capacità. E' stata un'esperienza bellissima ed esaltante", ha detto Cucinotta durante il discorso di congedo letto la scorsa settimana nel corso di un incontro, a Villa Pajno, alla presenza di diverse autorità.

Il curriculum del neo prefetto

Il prefetto Mariani si è laureato in Giurisprudenza all’università di Bari e ha iniziato nel 1987 con la carriera prefettizia per il ministero dell’Interno con la qualifica di viceconsigliere di Prefettura. Nel1996 ha assunto servizio a Roma, sempre al ministero dell'Interno, lavorando al Dipartimento della pubblica sicurezza. Nel 2005 ha prestato servizio nella prefettura di Brindisi svolgendo le funzioni di capo di Gabinetto.

Nel 2007 è stato viceprefetto vicario alla prefettura di Crotone e tre anni dopo a Cosenza. Nel 2015 ha svolto le funzioni di viceprefetto vicario presso la sede di Catanzaro ed è stato commissario straordinario i diversi comuni calabresi. Nel 2017 è stato nominato prefetto di Foggia e due anni dopo a Reggio Calabria, dove ha svolto l'ultimo incarico prima di arrivare a Palermo, prima esperienza per lui in Sicilia.