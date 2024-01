La marmellata di Bagheria: terzo anno di raccolta delle "arance amare"

Anche quest'anno a Bagheria, per il terzo anno consecutivo, comincerà la raccolta delle arance amare dagli alberi di corso Butera e corso Umberto I. La raccolta dai principali corsi cittadini permetterà la realizzazione della marmellata di "Arance amare Bagheria”. "La marmellata - si legge in una nota del Comune - è frutto di una sinergia tra il Comune, la Sial di Antonio Fricano ed i volontari della Casa Dei Giovani, che materialmente si occupano della raccolta delle arance. La marmellata che verrà realizzata con il coordinamento della Sial di Antonio Fricano è un prodotto che rappresenta un'occasione per recuperare i frutti che altrimenti andrebbero dispersi ma anche di promozione del territorio. I vasetti della marmellata “Arance amare Bagheria” infatti vengono donati ai vari visitatori della città".

In occasione della prima raccolta furono messi in atto tutti i dovuti controlli sanitari per verificare che tale prodotto potesse essere commestibile e le analisi, che vengono ripetute ogni anno, dimostrano la bontà della marmellata che da allora è giunta alla sua terza produzione.