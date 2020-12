Ubriaco picchia la moglie ed esce, al ritorno trova la polizia: allontanato da casa

Nel tempo sarebbe diventata il parafulmine delle insoddisfazioni del marito che, sia per l’abuso di alcol che per la frustrazione in ambito lavorativo, avrebbe scaricato su di lei la sua rabbia. Dopo l’ultima aggressione avvenuta in casa, davanti a loro figlio, l’uomo sarebbe uscito per tornare poco dopo a casa. Questa volta però ad attenderlo c’erano le forze dell’ordine.

Su disposizione dell'autorità giudiziaria la polizia ha notificato all’uomo un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare (dove potrà accedere solo su autorizzazione del giudice), vietandogli inoltre di avvicinarsi alla moglie e ai luoghi da lei frequentati. Secondo quanto ricostruito dal racconto della vittima, in quella casa gli episodi di violenza erano all’ordine del giorno.

Come verificato per molti altri casi di maltrattamenti "la vittima aveva preferito tacere - spiegano dalla Questura - le violenze che si consumavano quotidianamente nell’intimità delle mura domestiche, nella vana speranza che un giorno tutto sarebbe cambiato. L’unico appiglio con la realtà che le era rimasto era rappresentato dalla madre, spesso chiamata in suo soccorso".

Pochi giorni fa la goccia che ha fatto traboccare il vaso. "L’uomo - concludono dalla polizia - è uscito di casa dopo la furibonda scenata di violenza ed è ritornato con intenzioni minacciose. Stavolta ha trovato i poliziotti, chiamati dalla madre della vittima e rimasti in suo presidio, in previsione di un probabile ritorno dell’aggressore".