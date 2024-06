Litiga con la moglie che scappa su un'autobus, lui la insegue e danneggia il mezzo: denunciato

Avrebbe inseguito la moglie dopo una lite rincorrendola fino all’autobus contro cui poi si sarebbe scagliato con calci e pugni. E’ successo in via Messina Marine dove un ragazzo di 28 anni è stato denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio dai carabinieri che sono intervenuti su richiesta di passeggeri e altri testimoni.

Secondo una prima ricostruzione il giovane, vicino casa, avrebbe avuto un'accesa discussione con la compagna che, temendo forse per la propria incolumità, sarebbe scappata salendo sul primo mezzo disponibile. Il 28enne a sua volta sarebbe salito sull'auto per lanciarsi all’inseguimento del mezzo dell'Amat cercando di fermarne la corsa per salire a bordo.

Dopo esserci in qualche modo riuscito, l’indagato ha seminato il caos sulla vettura della linea 7 spaccando anche un vetro e ferendosi a un braccio. Per lui, poi identificato dai militari del Nucleo radiomobile, è stata quindi necessaria una tappa al pronto soccorso del Buccheri La Perla dov’è stato scortato dai militari per essere medicato. Da chiarire la sua posizione rispetto alla lite con la giovane donna.