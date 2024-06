Sospiro di sollievo, ritrovato l'uomo che era scomparso a Passo di Rigano

Sospiro di sollievo per i familiari di Mario Salute, palermitano di 60 anni, che era scomparso dalla sua abitazione di Passo di Rigano da venerdì mattina. "E' stato ritrovato dai carabinieri a Brancaccio - dice il nipote a PalermoToday -. Abbiamo ricevuto la conferma pochi minuti fa. Per fortuna ringraziando Dio sta benissimo. Ho ricevuto molte telefonate e messaggi di persone che l’hanno aiutato, dato da mangiare e da bere". Mario Salute era stato visto l'ultima volta, venerdì pomeriggio, in zona Uditore. Poi era sparito. I familiari, preoccupati, avevano presentato denuncia ai carabinieri e lanciato un appello a PalermoToday. Nella tarda mattinata di oggi il ritrovamento che mette fine alle angosce.