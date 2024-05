Il generale Mori indagato per le stragi, l'Arma dei carabinieri si schiera con lui

Dopo la notizia della nuova inchiesta a carico del generale Mario Mori, che la Procura di Firenze - come lui stesso ha fatto sapere ieri - ha iscritto nel registro degli indagati per le stragi del 1993, l'Arma "esprime la sua vicinanza nei confronti di un ufficiale che, con il suo servizio, ha reso lustro all'istituzione in Italia e all'estero", come si legge in una nota diramata dagli stessi carabinieri.

"Appresa la notizia dell'avviso di garanzia, con invito a comparire per rendere interrogatorio in qualità di indagato, nei confronti del generale Mario Mori, nel pieno rispetto del lavoro dell'autorità giudiziaria, l'Arma dei carabinieri esprime la sua vicinanza nei suoi confronti - dicono ancora i militari - confidando che anche in questa circostanza riuscirà a dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati".