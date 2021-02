L'avvocato Mario Giambruno nuovo responsabile legale di Rivoluzione Animalista Sicilia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’avvocato Mario Giambruno è il nuovo responsabile dell’area legale di Rivoluzione Animalista in Sicilia. 36 anni, laureato con tesi in diritto penale (“la tutela penale degli animali”) presso l’Università degli Studi di Palermo nell’anno accademico 2010/2011, Giambrone è avvocato esperto, professionale e competente: “Sono molto orgogliosa dell’ingresso nella nostra squadra dell’avvocato Mario Giambruno con in quale ho un rapporto di stima e fiducia - ha detto il segretario nazionale di Rivoluzione Animalista, Gabriella Caramanica -. La Sicilia è un territorio complicato dove la questione animale è assai controversa e dibattuta, anche nelle aule di tribunale: per questa ragione abbiano reputato utile una figura legale che ci sostenesse nel percorso di difesa dei diritti animali e del contrasto alle illegalità ai danni degli nostri amici pelosi. Con l’avvocato Giambrone, dunque, il coordinamento RA Sicilia si arricchisce di una figura professionale di assoluto livello: a lui rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro”, conclude il segretario nazionale Caramanica.