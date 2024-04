Lo chef Mario Di Ferro torna alle origini, rinasce "Cucina": "Lavorerò qui, la mia libertà è tra i fornelli"

La nuova (vecchia) vita di Mario Di Ferro sta per nascere. Nell'anno in cui "Cucina" diventa maggiorenne, lo chef che ha fatto conoscere i piatti della tradizione palermitana a due Papi, Hillary Clinton e il più "local" Franco Battiato e che lo scorso anno è stato arrestato per aver spacciato cocaina a Villa Zito anche a politici, ricomincia dalla più bella delle sue avventure: "Torno ai fornelli di questo nuovo ristorante che porta il nome del mio locale aperto per la prima volta 18 anni fa - dice a PalermoToday - perché tavernaro sono e tavernaro voglio essere per tutta la vita":

Lo chef, che ha patteggiato la pena, mette il passato alle spalle e svela come sarà la nuova avvenutura nel locale di via Isidoro La Lumia. "Quando ho iniziato era difficile registrare un marchio comune come 'Cucina' - spiega - eppure 18 anni fa l'ho fatto e ho aperto il mio primo ristorante. Così oggi posso dire che non tutte le disgrazie vengono per nuocere e oggi intorno a questo nuovo corso c'è un entusiasmo che mi emoziona". A volerlo a bordo è stato infatti l'imprenditore Alessandro Palazzi, insieme a Giovanni Sanfilippo. "Esperienza indiscutibile la sua - dice il titolare di Cucina, che apre nel locale che ha ospitato fino a ora "Troppo" - che ci fa credere che insieme potremo fare grandi cose. Sarà un'unione di ferro che non deluderà la città".

L'apertura ufficiale è in programma da venerdì, anche se Di Ferro già è al lavoro per spolverare le sue storiche ricette. "Dalle crocché di latte alla pasta fritta - spiega - come nella migliore tradizione della cucina della nonna. Dopo le mie disavventure, ritorno a fare quello che più mi piace fare. E riporto da Cucina le vecchie glorie del locale di via Villafranca, perché ripescare dal passato è importante. Porterò in tavola i piatti preparati dalla nonnina al nipote per il pranzo della domenica. Cucinerò le prelibatezza che mi ha insegnato a fare mia mamma, ma anche una donna che non dimenticherò mai". Perché l'esperienza ai fornelli di Di Ferro nasce frequentando casa del regista Peppuccio Tornatore. "E' stata sua mamma, una bravissima cuoca - dice - a insegnarmi i segreti di questo mondo, che per me è l'abc della vita. Si tratta di ricette semplicissime, che però ci fanno apprezzare chi siamo. Mi ha tramandato l'arte della salsa, da fare con il limone con la buccia più piccola perché 'figghiu mio, avi cchiù succo'. E poi con l'aglio di Nubia, perché sprigiona il vero sapore e con il datterino, che il pomodoro pachino è più acquoso. Una maestra che porto nel cuore".

Franco Battiato, Lucio Dalla, Dolce e Gabbana, Giorgio Armani ma la lista è ancora lunga. "Il Maestro voleva sempre che gli preparassi la pasta con la salsa e la cotoletta perché diceva che come la facevo io non la faceva nessuno. Una cucina semplice fatta di pasta coi broccoli o con le sarde, che però ha conquistato tutti e di cui molti hanno avuto nostalgia. In tanti mi hanno chiesto negli anni di riaprire Cucina. Dunque eccoci qua". Ora è così tempo di ricominciare, dopo il carcere e i domiciliari dei mesi passati. "Ciò che mi è mancato di più? La libertà. E' stato tutto un poco amplificato, ho pagato forse un po' di più di quello che dovevo, ho pagato solo io e va bene, non è un problema. Ma non voglio stare a casa, quando mi sveglio la mattina devo uscire. Perché stare 7 mesi a casa non lo auguro a nessuno. Che facevo? Cucinavo e vedevo Don Matteo, da quando era in seminario a quando ha iniziato a fare il 'parrino'".

Quello di Cucina è dunque un ritorno alle origini. "In via Villafranca facevo grandi numeri - conclude - ben 300 coperti al giorno, per 6 anni. Qua abbiamo grandi aspettative. Ci saranno circa 90 coperti, tra dentro e fuori, ma quello che mi piace di più è ritrovare i miei clienti più affezionati. E quando non mi troverete al locale, sarà perché sarò al lavoro con qualche catering, a casa di amici che mi vogliono come cuoco nelle loro cucine per le loro serate. E' la gioia più grande che ho. L'unico sogno nel cassetto. Perché la verità è che io sono nato per servire, nulla più".