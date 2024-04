Mario Di Cristina nominato ambasciatore dell'accoglienza dall'associazione Doc Italy

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nell'ambito del prestigioso panorama dell'ospitalità e del turismo italiano, Mario di Cristina è stato insignito del titolo di Ambasciatore dell'Accoglienza. La nomina è stata conferita dalla rinomata associazione DOC Italy, che si distingue per la promozione del turismo e dell'agroalimentare nel Bel Paese. La cerimonia di conferimento si è svolta a Roma il 28 marzo 2024, suscitando grande interesse e plauso da parte della comunità. Il titolo di Ambasciatore dell'Accoglienza è stato assegnato a Mario di Cristina in riconoscimento del suo impegno straordinario nel promuovere e valorizzare l'ospitalità italiana a livello nazionale e internazionale. La sua dedizione e la sua passione nel diffondere l'essenza autentica della cultura italiana attraverso l'ospitalità hanno reso Di Cristina una figura di spicco nel settore. Una menzione speciale è dovuta alla stretta collaborazione tra Mario di Cristina e Dario Duro, fiduciario di Amira sezione Napoli, che ha contribuito in modo significativo al successo delle iniziative promosse dall'associazione DOC Italy. La sinergia tra i due professionisti ha portato a risultati straordinari nella promozione del turismo e dell'agroalimentare, particolarmente nel territorio partenopeo. L'Associazione DOC Italy si distingue per il suo impegno costante nel valorizzare le eccellenze italiane, promuovendo la cultura, la tradizione e l'ospitalità del nostro Paese a livello globale.

La nomina di Mario di Cristina a Ambasciatore dell'Accoglienza testimonia il riconoscimento del suo impegno nel rappresentare al meglio i valori e l'ospitalità italiana nel mondo. In un periodo in cui l'industria turistica è stata profondamente colpita da sfide senza precedenti, la figura di Mario di Cristina risplende come un faro di speranza e di fiducia nel futuro del settore. La sua capacità di ispirare e di promuovere un'ospitalità autentica e di qualità rappresenta un patrimonio inestimabile per l'Italia e per il settore turistico nel suo complesso. In conclusione, la nomina di Mario di Cristina a Ambasciatore dell'Accoglienza è un motivo di orgoglio per Amira e soprattutto per la sezione Palermo. Il suo impegno e la sua passione nel promuovere l'ospitalità e la cultura del nostro Paese sono un esempio di eccellenza e di dedizione, che continueranno a ispirare e a guidare il settore turistico italiano verso un futuro radioso e pieno di successi.