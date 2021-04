Marineo, ufficio postale chiuso per lavori ma arriva quello mobile

Da domani i cittadini di Marineo avranno a disposizione un ufficio postale mobile in piazza Sainte Sigolene. "Garantirà tutti i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro della posta non consegnata", dicono da Poste. L’ufficio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, in sostituzione della sede antistante chiusa fino al prossimo 14 aprile per lavori.