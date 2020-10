Quattro casi Covid in casa di riposo a Marineo, il sindaco: "Non servono accuse ma prudenza"

Il Coronavirus entra in una residenza per anziani e disabili a Marineo. Tre ospiti e un'operatrice di Villa Luisa sono risultati positivi e adesso la struttura è stata isolata: niente accessi dall'esterno e controlli su chiunque abbia avuto contatti con degenti o impiegati. A renderlo noto è stato il sindaco Francesco Ribaudo, nel corso di una diretta Facebook.

"I contagi - spiega Ribaudo - sono emersi dopo dei tamponi fatti da circa dieci giorni. Abbiamo insistito perchè venissero nuovamente eseguiti i controlli per tutto il personale e per tutti gli ospiti, si tratta di una decina di anziani, perchè in questi giorni la situazione può essere mutata. La struttura è in isolamento, non è possibile accedere e i lavoratori sono rimasti all'interno. Avremo un quadro completo della situazione quando i nuovi tamponi verranno processati".

Dal primo cittadino, che parla di situazione "nefasta", un invito alla prudenza, all'uso dei dispositivi di protezione e alla collaborazione. "Non ha senso - dice - chiedere chi abbia portato il virus nella struttura. Piuttosto chi ha avuto contatti con persone riconducibili a Villa Luisa prima delle misure di contenimento lo dica e avvieremo i controlli. Evitiamo di additare le persone, ma facciamo il possibile per contenere il contagio".

Nei giorni scorsi è emerso il contagio anche in una casa di cura di Partinico. Qui i positivi sono tre. L'Asp ha predisposto i tamponi per tutti gli assistiti e 18 pazienti sono in isolamento.