VIDEO | Cohousing o rsa abusiva? Il caso della palermitana Maricetta Tirrito alle Iene

Nota per essere salita sul palco di Pontida insieme a Salvini, la 48enne impegnata in politica, nella lotta alla violenza sulle donne e alla mafia, si ritrova accusata di truffa per una struttura di cohousing di anziani sul litorale romano che si sarebbe rivelata una rsa abusiva gestita in condizioni igieniche discutibili. La storia dell'uomo morto poi in ospedale