VIDEO | La paladina antimafia arrestata, un'ospite della cohousing degli orrori: "Arrivate qui su segnalazione di un prete"

La palermitana Maricetta Tirrito oggi si trova in carcere con l'accusa di omicidio e circonvenzione di incapace. Lei e i suoi complici avrebbero intascato oltre 670 mila euro in poco tempo. Il servizio andato in onda ieri sera in tv nel programma Le Iene